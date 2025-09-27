El automóvil Toyota Corona de color rojo, que fue robado la madrugada del 15 de septiembre, fue hallado completamente calcinado luego de que el propietario se negara a pagar el dinero exigido por los extorsionadores.

Según la denuncia presentada por la persona a cargo del vehículo de placa AEI-066, los delincuentes lo contactaron tras el hurto para exigirle una suma de dinero a cambio de no quemar la unidad.

Al manifestar que no contaba con los medios para pagar, los extorsionadores redujeron la exigencia a 1,000 soles. Sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron incendiar el auto y lo abandonaron cerca de una antena en la zona de Jactay, en la parte alta de la ciudad de Huánuco.

Personal de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Secpirv), junto al agraviado, se desplazó hasta el lugar y confirmó que se trataba del automóvil reportado como robado frente a la clínica Vittor, en la cuadra 9 del jirón Hermilio Valdizán.