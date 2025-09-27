La delincuencia va ganando terreno
El automóvil Toyota Corona de color rojo, que fue robado la madrugada del 15 de septiembre, fue hallado completamente calcinado luego de que el propietario se negara a pagar el dinero exigido por los extorsionadores.

Según la denuncia presentada por la persona a cargo del vehículo de placa AEI-066, los delincuentes lo contactaron tras el hurto para exigirle una suma de dinero a cambio de no quemar la unidad.

Al manifestar que no contaba con los medios para pagar, los extorsionadores redujeron la exigencia a 1,000 soles. Sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron incendiar el auto y lo abandonaron cerca de una antena en la zona de Jactay, en la parte alta de la ciudad de Huánuco.

Personal de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Secpirv), junto al agraviado, se desplazó hasta el lugar y confirmó que se trataba del automóvil reportado como robado frente a la clínica Vittor, en la cuadra 9 del jirón Hermilio Valdizán.

