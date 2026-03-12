La vida de dos mineros que realizaban labores de extracción de mineral, cobró el interior de un socavón del cerro Rondoní, un hecho ocurrió la tarde del martes y recién el miércoles 11 de marzo efectivos policiales de la Comisaría de Cayna lograron recuperar los cuerpos, que estaban atrapados debajo de una enorme roca.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Nolasco Santiago (49) y Noel Ventura Fabián (42), quienes trabajaban en una mina ubicada en el poblado de Rondoní, distrito de Cayna, provincia de Ambo.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió la tragedia aun es materia e investigación por las autoridades. Debido a lo alejado del lugar los efectivos policiales recién pudieron llegar al día siguiente para realizar las diligencias de recuperación de los cuerpos.

HABÍA FILTRACIONES

Ingresaron al socavón a través de una abertura de aproximadamente un metro por un metro en el cerro. Según describieron, se trata de un cráter formado por rocas de diferentes tamaños, con escasa iluminación natural y filtraciones de agua.

Cuentan que en el interior se encontraba una roca de aproximadamente seis por seis metros, debajo de ella estaba el cuerpo de uno de los trabajadores, en posición decúbito dorsal y sin signos vitales; a dos metros de distancia también bajo la misma roca, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro minero.

En presencia del juez de paz de Rondoní, Melecio Celadita Presentación, los cadáveres de Noel Ventura y Manuel Nolasco fueron trasladados a la ciudad de Ambo, para la necropsia de ley, mientras la fiscal Inés Miraval continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.