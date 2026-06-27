Personal de la Comisaría PNP Aucayacu logró la intervención, detención y desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Destructores de Bosques de Jardines de Anda”, durante la ejecución del operativo policial “Plan Cerco - 2026”, realizado el 26 de junio de 2026 en el caserío Jardines de Anda, distrito de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio Prado.

Los detenidos fueron identificados como José C.F. (53), David H.P.S. (24) y Belman B.A. (58), quienes son investigados como presuntos autores del delito contra los recursos naturales, en la modalidad de afectación a los bosques o formaciones boscosas.

La intervención se produjo tras recibir información sobre un presunto desbosque ilegal en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron un área de aproximadamente 100 por 50 metros donde se evidenciaba la tala reciente de diversas especies forestales. Asimismo, encontraron una retroexcavadora de color amarillo y negro, marca Sany, que realizaba trabajos de remoción y extracción de árboles desde la raíz.

VERIFICAN DAÑOS

Con la participación del representante de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado, se verificó la afectación de doce (12) árboles de aguaje, cuatro (04) árboles de la especie cumala y un (01) árbol de la especie chamisa, todos recientemente derribados.

Como resultado del operativo, los tres presuntos implicados fueron detenidos. Durante el registro personal se incautaron tres teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de las autoridades como parte de las diligencias de investigación.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso la realización de las diligencias urgentes e inaplazables conforme a ley.