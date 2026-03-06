Medicamentos y dispositivos médicos vencidos, además de deficiencias en el control de inventarios y condiciones inadecuadas de almacenamiento en el Departamento de Farmacia del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, fue detectado por la Contraloría General de la República.

Las observaciones fueron realizadas durante una visita de control efectuada en febrero de 2026, cuyo objetivo fue verificar si los procesos implementados garantizan una adecuada atención a los pacientes que acuden al principal establecimiento de salud de la región.

Durante la inspección, el equipo de control halló diversos productos fuera de fecha de vencimiento, entre ellos soluciones médicas, kits para catéter neonatal, algodón y máscaras de oxígeno. Según el informe, la presencia de estos insumos “generaría riesgo en la atención oportuna de los pacientes y la pérdida de la eficacia de los productos”, lo que podría afectar la calidad del servicio que reciben los usuarios.

El documento también advierte problemas en el almacenamiento y control de medicamentos en la farmacia de emergencia. En una verificación del stock de un fármaco se detectaron diferencias entre el registro del sistema y la cantidad física disponible.

Esta situación, de acuerdo con la Contraloría, “evidencia un control inadecuado en la dispensación de medicamentos y podría generar riesgo de pérdida de los mismos”.

Ante estas observaciones, la Contraloría comunicó el informe a la dirección del hospital para que adopte las medidas correctivas correspondientes y se eviten posibles afectaciones a la atención de los pacientes.