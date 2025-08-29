Operativo de protección en el sitio arqueológico de Marcachacra - Lauricocha

La Contraloría General identificó que desde el año 2019 se encuentra inconclusa la obra de mejoramiento de la Institución Educativa Inicial n.° 460, ubicada en Alto Marañón, distrito de Huacrachuco, que afecta a los niños del centro educativo que deben recibir clases en un local prestado que no tiene las condiciones básicas de seguridad.

Recientemente la Gerencia Regional de Control de Huánuco supervisó el proyecto de mejoramiento de la institución educativa y constató que hay trabajos inconclusos en pintura, ventanas, cerrajería e instalaciones sanitarias. No han instalado sanitarios en los servicios higiénicos y no han realizado acabados en exteriores, entre otras partidas. Además, hallaron mobiliarios nuevos almacenados desde la paralización de la obra.

El proyecto a cargo del Gobierno Regional de Huánuco se ejecutó con un presupuesto total de S/ 1 657 000, que comprende la ejecución de la obra, supervisión, equipamiento con mobiliarios y otros gastos administrativos. El proyecto quedó paralizado por motivos de resolución de contrato, y su avance físico está en 70 %.

La situación que habría originado la paralización del proyecto sería la construcción de un muro de contención que se desplazó a causa del deslizamiento de un talud cercano a la construcción, situación que habría originado la suspensión del proyecto y la posterior resolución de contrato con la empresa.

La no culminación del proyecto ha originado que los niños y niñas sigan recibiendo sus clases en un local rústico prestado por la comunidad, que no reúne las condiciones básicas de seguridad, y ven postergado su derecho a recibir una educación en las condiciones adecuadas de calidad.