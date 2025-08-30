Huánuco: danzas regionales, melodías encantadoras y exquisita gastronomía

Lauren Belén Cuyumamba Caldas y Daniel Ayala Aldava fueron detenidos en la ciudad de Tingo María tras una alerta emitida por personal policial de Lima que recibió una denuncia por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa.

La denuncia realizada en Lima por Jhordan Tafur del Águila (26), habría precisado que depositó la suma de 22 000 soles por un terreno que estafadores ofrecían a través de una cuenta en Facebook

Tafur del Águila, al percatarse que había sido timado, denunció los hechos que -según pudo conocer- a una cuenta bancaria de un usuario en Tingo María. Ante ello, efectivos de la Comisaría Tingo María ejecutaron un operativo “Control de Identidad”.

¿CÓMPLICES?

Con el operativo lograron ubicar a la dueña de la cuenta, Lauren Belén (20) junto a ella también fue detenido Daniel Ayala (24) quien tendría participación en el delito denunciado.

La detención fue en la avenida Raymondi, frente al Banco de Crédito del Perú de Tingo María, los detenidos fueron llevado a la comisaría para las diligencias que realizan junto a un fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado.