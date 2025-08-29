La comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) realizaron un alto en sus labores para afianzar y revalorar la identidad cultural huanuqueña, con una jornada artística y académica desarrollada en la Plaza de Armas de Huánuco, en el marco del 486° aniversario de la fundación española de la ciudad.

Desde tempranas horas del jueves 29 de agosto, delegaciones de estudiantes pertenecientes a las 27 escuelas profesionales de la primera casa superior de estudios de Huánuco, junto a sus docentes y personal administrativo, participaron en un espectacular pasacalle con danzas representativas de las diversas provincias de la región.

AMPLIO PROGRAMA

La actividad fue promovida por la Unheval y la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), e incluyó durante la semana una serie de eventos académicos, como conversatorios orientados a fortalecer el conocimiento de la historia, música, danzas, gastronomía y demás expresiones que conforman la identidad cultural huanuqueña, según informó el director de RSU, Víctor Azañedo Ramírez.

“Estos festivales culturales antes se realizaban dentro de la ciudad universitaria. Este año, al igual que en 2023, hemos salido con toda la comunidad valdizana a mostrar y promover el desarrollo cultural en la Plaza de Armas. Es un evento que cuenta con el respaldo del rector Guillermo Bocángel Weyderth, la vicerrectora académica Nancy Villavicencio Veramendy y el vicerrector de investigación Víctor Cuadros Ojeda”, destacó Azañedo.