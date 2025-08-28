Huánuco: condenan a 20 años de pena efectiva por violar y dejar embarazada a menor

Varias viviendas quedaron inundadas y la nueva calzada fueron arruinadas con el colapso de una tubería matriz en el malecón Higueras, donde la Municipalidad Provincial de Huánuco construyó pistas y veredas sin renovar las redes del servicio de agua potable.

La mañana del martes en cuestión de segundos, abundante agua brotó por las juntas del pavimento y las cajas de agua, la tubería antigua de asbesto de 14 pulgadas se rompió por causas no precisadas, afectando a los vecinos del malecón Higueras y alrededores.

MALESTAR

“Toda mi casa se ha inundado, mis muebles, mi ropa. Yo voy a denunciar al consorcio porque no es posible que hagan su obra con estos desperfectos”, se quejó Linda Venturo, una de las vecinas afectadas.

Por su parte la empresa de Seda Huánuco informó que la causa de la rotura se debe a que la tubería ya cumplió su tiempo de vida útil y la municipalidad debió cambiarla antes de pavimentar la calle. Además, precisó que la obra no cuenta con la factibilidad de Seda Huánuco y que en su momento advirtieron este problema a la municipalidad.

Desde el inicio de la pavimentación el Consorcio Higueras, encargado de la ejecución, ha ocasionado más de cuatro interrupciones del servicio de agua, de acuerdo con Seda Huánuco. Mientras que sesión de concejo, los regidores acordaron citar al gerente de Desarrollo Urbano para que dé explicaciones sobre cómo se está ejecutando este proyecto.

En un comunicado la Municipalidad de Huánuco responsabilizó a Seda Huánuco aduciendo que al momento del colapso del tubo “la empresa contratista no ejecutaba labores en la zona afectada”.

Y en un comunicado la emplazó a “asumir de manera inmediata las acciones correctivas necesarias a fin de restablecer oportunamente el servicio de agua potable y garantizar la tranquilidad de los vecinos”. Maquinaria pesada de Seda Huánuco para dar solución al problema rompió el nuevo pavimento y realizar un empalme de la tubería