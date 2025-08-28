A 20 años de prisión efectiva fue sentenciado César Cruz Pinedo, por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado, al ser hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de la menor de edad, de iniciales Y.A.C.T. Los hechos ocurrieron en el distrito de San Buenaventura, provincia de Marañón.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Penal de Marañón, a cargo del fiscal adjunto provincial Víctor Augusto Figueroa Amasifuen, quien presentó las pruebas que demostraron la responsabilidad del acusado.

LA ABORDA

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 6:30 p. m. La menor se encontraba regando las plantas en el interior de su vivienda, ubicada en el anexo de Bellavista, cuando fue sorprendida por el agresor, quien se había escondido previamente dentro del domicilio.

Al ser descubierto, Cruz Pinedo la golpeó con dos armas de fuego y luego la agredió a la víctima, para luego ultrajarla. Asimismo, la amenazó de muerte la amenazó si contaba lo ocurrido. Sin embargo, meses después, al ser diagnosticada en estado de gestación, producto del ataque sexual, la víctima denuncio ante la Comisaría PNP de Huacrachuco.

El fiscal Provincial, al conocer la denuncia, inició inmediatamente las diligencias urgentes e inaplazables y logró la sentencia de 20 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de 16 000 soles a favor de la agraviada.