Congresista insta a Ministerio Público a actuar con celeridad ante denuncias contra Pulgar

El exalcalde de Huánuco, Jesús “Koko” Giles Alipázaga; su teniente alcalde, Cléver Zevallos, y varios de sus funcionarios de confianza durante su periodo 2007 - 2014, fueron condenados por hechos de corrupción en la concesión del parque Puelles al Grupo Intercorp para la construcción del centro comercial Real Plaza.

En audiencia pública el juez anticorrupción les impuso a Giles y a Zevallos la pena de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida, inhabilitación por dos años para ejercer cargo público y al pago solidario de más de 21 millones 500 mil soles de reparación civil.

Un proceso judicial que duró 15 años de haberse efectuado la cesión en uso a título gratuito por 70 años del parque Puelles en favor de la empresa Intercorp del grupo económico Interbank, que construyó el Real Plaza llegó a su fin por la comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.