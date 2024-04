Frente a la ventilación pública del rosario de denuncias penales que tiene el jefe de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), Luigui Renzo Vidal Veliz, en una rueda de prensa salió a decir que son parte de sus 23 años de trayectoria profesional, admitió tener 13 denuncias penales por diversos delitos, delas cuales algunas ya están archivadas.

“Es parte de mi desempeño profesional, de las 13 hay varias que están archivadas en la región de Ucayali, fueron cuando estaba como ingeniero residente, algunos fiscales interpretan mal algunos requerimientos de obras, siempre hay procesos, al igual que en la región de Pasco. Como funcionario siempre estamos expuestos a tener denuncias”, manifestó

En la lista de investigaciones que pesa sobre el funcionario de confianza del gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, son investigaciones por delitos de abuso de autoridad, violencia contra la mujer, homicidio simple y corrupción, que están a cargo de cuatro distritos fiscales del país como Ucayali, Huaura, Selva Central y Pasco. Tres de las 13 carpetas fiscales, están en etapa preparatoria y con acusación.

“La denuncia por abuso de autoridad son por la no incorporación de trabajadores ante una resolución ministerial del Ministerio de Transportes, más no una resolución judicial, por la presión que hicieron los seis trabajadores se les reincorporó, pero no tienen códigos Airs y van a ser retirados, hemos tenido la buena fe de reincorporarles”, dijo.

En Ucayali

Vidal presenta cuatro investigaciones contra la administración pública en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali. Tres de ellas por peculado de uso, y la cuarta por colusión (defraudación patrimonial al Estado). El último caso se encuentra en etapa preparatoria. Cabe recordar que, el imputado también fue director regional de Transportes en Ucayali, durante la primera gestión del gobernador Manuel Gambini.

Dichas carpetas, de fechas setiembre y noviembre del 2022; y julio del 2023. Además, de estas cuatro denuncias, Luigui Vidal, tiene otras dos investigaciones por abuso de autoridad (con archivo preliminar), y violencia contra la mujer.

En Pasco

Durante el tiempo que trabajó como funcionario público en el departamento de Pasco, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios le abrió cinco investigaciones por colusión. Las denuncias datan del 2017, 2021 y 2022.

En Junín

Tristemente, el historial del director de esta importante cartera no termina ahí. El 3 de febrero del 2023, la Fiscalia Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Merced (Junín), le abrió una nueva investigación por colusión.

Tras abandonar Junín, Luigui Vidal se mudó a la ciudad de Huánuco tras el llamado del gobernador Antonio Pulgar Lucas, para formar parte del cuadro de consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

En octubre de ese mismo año, fue premiado como jefe de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, sin que importara sus antecedentes.

En Lima

Por último, Vidal tiene una investigación abierta – con archivo preliminar – en la Fiscalía Provincial Penal de Huaura por el presunto delito de homicidio simple. La grave imputación corresponde al mes abril del 2023, según el resultado de búsqueda del Ministerio Público.

Con respecto a esta denuncia el director dijo que hizo uso, “a la acción de defensa propia, el uso legítimo de un arma de fuego, en un evento en el distrito de Huaral, en un tema familiar, visita de personas violentas se hicieron dos disparos al aire con mi arma de fuego, no fue un intento de homicidio, solo que en la comisaría del distrito lo catalogaron de esa forma”, indicó.