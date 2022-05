Más de 3 mil electores entre docentes, estudiantes y graduados hoy 3 de mayo eligen al rector y vicerrectores de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Unas-Tingo María, en la provincia de Leoncio Prado para gobernar dicha entidad durante el periodo 2022-2027. La votación se desarrollara de manera virtual desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

MIRA AQUÍ: Necesitan 44 millones de soles para la culminación del hospital de Tingo María, en Huánuco

COMITÉ. Estefany Bobadilla, integrante del comité electoral sostuvo que son seis las listas que han sido habilitadas con 18 candidatos para rector y vicerrectores Académico y de Investigación.

Lita No 1, rector Máximo Dionisio Gamarra, vicerrector Académico Jorge Villaizán y Huerto y vicerrector de Investigación, Orlando Malpartida Márquez; Lista Nro 2, rector Casiano Aguirre Escalante, vicerrector Académico Humberto Henriquez Valdivieso y vicerrector de Investigación Rolando Alfredo Ríos Ruíz, lista No 3, rector Milthon Muñoz Berrocal, vicerrector Académico Luis Manrique De Lara Suárez y vicerrector de Investigación, Julián García Céspedes.

De igual manera la lista No 4, rector Luis Morales y Chocano, vicerrector Académico Carlos Arévalo Arévalo y vicerrector de Investigación, Misael Alvarado Paúcar; lista No 5, rector Walter Rubén Bernuy Blanco, vicerrector Académico Segundo Rodríguez Delgado y vicerrector de Investigación, Víctor Chacón López; y la lista No 6, rector José Wilfredo Zavala Solórzano, vicerrector Académico Luz Violeta Infantas Bendezú y vicerrector de Investigación, Daniel Paredes López.

Bobadilla dijo que el padrón de electores está conformado por 3 474 votantes, de los cuales 2 780 estudiantes de pregrado, 405 de posgrado, así como de 212 docentes y 77 graduados.

MIRA AQUÍ: Profesora cruza desborde de río Huallaga para llegar a escuela en Huánuco

La ONPE apoyará en las elecciones universitarias

Manifestó, durante el proceso de elecciones participarán miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para garantizar la transparencia. Para obtener la victoria la lista debe superar el 50% más uno de votos validos, de los cuales dos tercios de docentes y uno de estudiantes.

En ese orden de ideas dijo que el proceso se desarrolló en cumplimiento de la ley y el cronograma establecido por el comité.