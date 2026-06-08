Los problemas políticos impactan en el deporte y el fútbol sufre los estragos a puertas del Mundial 2026. Desde que se conoció la clasificación de selecciones como Irán o Irak a la máxima cita, surgieron dificultades documentarias que iba a imponer Estados Unidos para permitir el acceso de estos planteles.

Y el escándalo creció el último sábado, con el arribo del conjunto iraquí al aeropuerto de Chicago: Aymen Hussein, capitán y goleador, fue detenido por la Policía y otras autoridades. Según revelaron medios internacionales, el futbolista de 30 años fue interrogado por siete horas antes de aprobarse su ingreso. La federación aseguró que fue tratado “como un terrorista”.

Aymen Hussein fue interrogado por siete horas en USA. (Foto: Difusión)

El Gobierno de Donald Trump no dio una explicación concreta y se excusó con una supuesta confusión de nombres. Cabe mencionar que el padre de Hussein fue un soldado que murió a manos de Al Qaeda y su familia fue parte de los desplazados internos. Pese a las circunstancias, Aymen llegó a la élite deportiva y fue el héroe en el repechaje con Bolivia para que Irak vuelva a la Copa del Mundo tras 40 años.

Por otro lado, Talal Salah, fotógrafo oficial del seleccionado, fue investigado e interrogado por 12 horas: se le negó su estadía y fue devuelto a su país. Recordemos que un día antes, Amir Ghalenoei, DT de Irán, también obtuvo una respuesta negativa sobre su visa y no podrá pisar Estados Unidos, a pesar de tener partidos (entrenará en México).

¿En qué grupo del Mundial está Irak?

La selección de Irak está en el Grupo I del Mundial 2026: enfrentará a Noruega, Francia y Senegal, los días 16, 22 y 26 de junio, respectivamente.