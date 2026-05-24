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Dos personas resultaron heridas luego de que un vehículo sufriera un despiste y cayera por una pendiente en la carretera central Huánuco – Tingo María.

Los heridos fueron identificados como Josué Marín Alania (27) y Lisbeth Marino Durand (36), quienes fueron auxiliados tras el accidente de tránsito registrado la tarde de este viernes.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m. del 22 de mayo a la altura del kilómetro 77 de la vía Huánuco – Tingo María, en el sector conocido como Santa Catalina, jurisdicción del distrito de Chinchao, provincia y región Huánuco.

PIERDE EL CONTROL

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo de placa D4E-793 habría perdido el control de la unidad móvil, provocando el despiste y posterior caída hacia una pendiente.

Tras el accidente, pobladores y transportistas que transitaban por la zona brindaron apoyo a los ocupantes del vehículo, mientras se esperaba la llegada de las autoridades y personal de emergencia.

Las causas exactas del accidente vienen siendo investigadas por las autoridades competentes, a fin de determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.