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En su último día de actividades jurisdiccionales en la ciudad de Huánuco, el Tribunal Constitucional (TC), a través de su Sala Segunda, realizó una audiencia pública en la que dejó al voto 51 procesos constitucionales, entre ellos 37 procesos de hábeas corpus, 12 demandas de amparo y 2 procesos de cumplimiento, procedentes de diversas regiones del país.

La jornada judicial se desarrolló en el auditorio de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Huánuco contó con la participación de magistrados, abogados y ciudadanos involucrados en los distintos procesos.

La primera causa en ser evaluada fue el proceso de hábeas corpus correspondiente al expediente n.º 01193-2024-PHC/TC, presentado por un interno del Establecimiento Penitenciario de Huancayo contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Junín.

VENTAJAS

Durante la audiencia, el interno tuvo la oportunidad de brindar su informe de hechos de manera virtual desde el establecimiento penitenciario, exponiendo directamente ante los magistrados los argumentos de su demanda.

La Sala Segunda estuvo conformada por los magistrados Helder Domínguez Haro, en su calidad de presidente; Gustavo Gutiérrez Ticse, quien participó de manera virtual; y César Ochoa Cardich.

VERSATILIDAD

Los magistrados no solo escucharon los alegatos de los abogados de ambas partes, sino que además formularon diversas interrogantes con el propósito de profundizar en los detalles de cada expediente y obtener mayores elementos de análisis antes de emitir sus respectivas resoluciones.

Los procesos revisados durante esta audiencia pública provenían de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Pasco y la Selva Central.

Asimismo, la audiencia fue transmitida en vivo a través de la página web institucional y las redes sociales del Tribunal Constitucional, permitiendo que la ciudadanía pudiera seguir el desarrollo de las sesiones jurisdiccionales en tiempo real.