En un operativo conjunto, personal de la Municipalidad Provincial de Huánuco, con el apoyo de representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), intervino varios hospedajes y hostales del centro de la ciudad que presuntamente funcionaban como fachada para la práctica del meretricio clandestino.

Durante la intervención, las autoridades verificaron que varios de estos establecimientos no contaban con la documentación en regla ni con las condiciones mínimas de salubridad exigidas por ley. En algunos casos, se hallaron indicios de que los locales eran utilizados para actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual, por lo que se procedió a su clausura temporal.

El gerente de Desarrollo Económico de la comuna huanuqueña, Teófilo Loarte Alvarado, informó que estos operativos forman parte de un plan integral para erradicar los puntos de riesgo que atentan contra la seguridad ciudadana y el orden público. “Estamos reforzando el control de locales que, bajo apariencia de hospedaje, encubren actividades ilegales. La meta es garantizar espacios seguros para los vecinos y visitantes”, señaló.

Por su parte, representantes de la Fiscalía indicaron que continuarán las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los propietarios de los inmuebles intervenidos. Asimismo, la Policía Nacional anunció que mantendrá la vigilancia permanente en las zonas donde suelen concentrarse estos establecimientos.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de proteger la integridad y tranquilidad de los vecinos, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa o locales que operen al margen de la ley.