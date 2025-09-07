Cruzan los dedos para recibir vehículos
Ante la reciente adquisición de 27 camionetas por parte del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), la Dirección Regional de Educación (DRE) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) esperan recibir tres unidades, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios a la comunidad educativa.

Estas 27 camionetas, cuya compra fue formalizada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 0324-2025-GRH/GR, de fecha 9 de junio de 2025, están destinadas a fortalecer la capacidad operativa de diversas instituciones regionales, como parte de una iniciativa para mejorar los servicios brindados a la ciudadanía.

Del total adquirido, tres camionetas serán asignadas al sector Educación, en respuesta a una solicitud prioritaria de la UGEL Huánuco y la DRE. En específico, la UGEL Huánuco recibirá dos de estas unidades vehiculares, según lo detallado en el Oficio N.° 3493-2024-GRH/DREHCO-UGELHCO/DIR-AGA, de fecha 25 de septiembre de 2024.

De acuerdo con el informe adjunto al mencionado oficio, la asignación de estas camionetas permitirá mejorar significativamente el cumplimiento de actividades de monitoreo y acompañamiento por parte de los especialistas en educación, coordinadores, redes educativas rurales y PRONOEI. Esto contribuirá a una mejor gestión escolar y a la optimización de los servicios educativos en sus diferentes niveles y modalidades, garantizando así el logro de aprendizajes en los estudiantes de la provincia de Huánuco.

La distribución de las 27 camionetas se realizará de la siguiente manera: 14 vehículos serán asignados a la sede del GRH, cuatro a la Dirección Regional de Salud, seis a la Red de Salud Yarowilca y tres al sector Educación, incluyendo las asignadas a la UGEL y a la DRE.

Esta medida se ampara en la excepción de “renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a diez (10) años”, conforme al artículo 10°, numeral 10.4, de la Ley N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. La decisión se sustenta en los informes técnicos emitidos por la Gerencia Regional de Administración y la Subgerencia de Presupuesto Público.

