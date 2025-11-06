Decomisan balanzas adulteradas en el Mercado Modelo en Huánuco

Más de 60 organizaciones de productores y emprendedores del Desarrollo Alternativo expondrán sus productos en la III Expovida Huánuco 2025, evento que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en la Plaza de Armas de la ciudad, promovido por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

El lanzamiento del evento contó con la participación de autoridades de la Municipalidad Provincial de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Pachitea, y otras instituciones que junto a Devida impulsan esta importante feria que busca promover la economía lícita, rentable y sostenible en comunidades que dejaron atrás los cultivos ilegales para apostar por la diversificación productiva y el desarrollo sostenible.

En el marco del evento, realizaron la develación del afiche oficial de la Expovida Huánuco 2025, símbolo de la unión de esfuerzos entre el Estado, los gobiernos locales y las familias productoras del Alto Huallaga, comprometidas con el progreso de la región.

El representante de Devida en Tingo María, destacó la importancia de la feria como una vitrina comercial que impulsa el trabajo de las familias del Desarrollo Alternativo y fortalece su integración al mercado.

La III Expovida Huánuco 2025, promovida por Devida y articulada con los gobiernos locales de Huánuco y Pachitea, contará con tres pabellones temáticos: café, cacao y diversificación productiva, donde se exhibirán los productos emblemáticos del Desarrollo Alternativo, como miel de abeja, peces amazónicos, plátanos, chifles, lácteos, panetones y artesanías, entre otros.

La inauguración del evento contará con un gran pasacalle el jueves 13 de noviembre a partir de las 4:00 p.m., que recorrerá las principales calles de la ciudad. Durante los cuatro días de feria, el público podrá disfrutar de degustaciones de productos, exposiciones, rifas, presentaciones culturales y artísticas.

Entre las actividades destacadas figura la Gran Subasta Nacional de Cafés Especiales del Alto Huallaga, que se realizará el viernes 14 de noviembre, con cafés que superan los 85 puntos en taza, y la presentación musical de 50 niñas y niños del taller de música de Gestión Comunal de Devida, el sábado 15 de noviembre.

La feria busca promover las potencialidades productivas del Alto Huallaga y consolidar las cadenas de valor que hoy generan ingresos sostenibles a cientos de familias, reafirmando el compromiso de Devida con el Desarrollo Alternativo, la vida saludable y las oportunidades para todos.