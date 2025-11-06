La Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control, intensifica los operativos destinados a garantizar que los comerciantes expendan sus productos con el peso exacto. En las tres últimas intervenciones, los fiscalizadores decomisaron más de 22 balanzas adulteradas en los alrededores del Mercado Modelo.

Durante las inspecciones se comprobó que varias de estas balanzas registraban hasta 50 gramos menos por kilogramo, afectando directamente al bolsillo de los consumidores. Los operativos se realizaron en tiendas de abarrotes, carnicerías, fruterías y otros puestos del centro de abastos.

Llevados al depósito

Los equipos incautados fueron trasladados al depósito municipal, mientras que los comerciantes implicados fueron sancionados por utilizar instrumentos de medición que no cumplen con las normas vigentes. Según la Ordenanza Municipal n.º 021-2023, la infracción corresponde a una multa equivalente al 30 % de una UIT, además de la retención del bien.

El alcalde Antonio Jara destacó que estos operativos continuarán de forma permanente con el fin de garantizar un comercio transparente y equitativo en todos los mercados y zonas comerciales de la ciudad.

Control y transparencia en el Mercado Modelo

Asimismo, la comuna provincial exhortó a los administradores del Mercado Modelo a instalar una balanza oficial autorizada, ubicada en un punto visible del establecimiento, para que los consumidores puedan verificar gratuitamente el peso de sus compras y evitar posibles engaños.

Finalmente, la Municipalidad de Huánuco hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie o identifique a los comerciantes que manipulen las balanzas o incurran en prácticas desleales, a fin de proceder con las sanciones correspondientes.