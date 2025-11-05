Distrito de Margos apuesta por la mejorar educativa

Un reconocimiento especial entregó la Municipalidad Provincial de Pachitea, a la Unidad Técnica Ambo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), por su destacada labor a favor de los pequeños productores y las Mipymes, quienes, vienen logrando posicionar sus productos en nuevos mercados de la capital.

El reconocimiento se realizó como resultado del trabajo conjunto con la Cooperativa Agraria Montevideo, alianza que ha fortalecido las capacidades productivas y mejorado la calidad de los productos locales. Gracias a esta cooperación, la cooperativa obtuvo el segundo lugar en el Concurso Macro Regional del Queso 2025, desarrollado en la región Pasco.

El logro constituye un ejemplo del compromiso de la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo (UT Ambo) con el desarrollo sostenible, la innovación y el fortalecimiento de las economías locales, mediante la asistencia técnica y la transferencia tecnológica a los productores agroindustriales.

“Este reconocimiento nos motiva a seguir impulsando la competitividad y la innovación de nuestras Mipymes, que son el corazón productivo de la región”, expresó Lenin Acosta, coordinador de la UT Ambo.

De enero a setiembre del presente año, la Unidad Técnica ha realizado más de 2,970 servicios especializados, entre los que destacan ensayos de laboratorio, capacitaciones, información tecnológica especializada, soporte productivo, asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, entre otros.

Esta importante labor ha beneficiado a más de 560 clientes, quienes han accedido a los servicios tecnológicos brindados por la UT Ambo del CITE agroindustrial Huallaga, consolidando su papel como un aliado estratégico del desarrollo regional.