Con el objetivo de asegurar un servicio educativo de calidad, la Municipalidad Distrital de Margos ha formalizado un convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco por la contratación de personal administrativo y docente en diversas instituciones educativas de su jurisdicción.

El acuerdo fue suscrito por el director de la UGEL Francisco Pérez, y el alcalde de Margos, Clever Torres Bernardo, marcando un precedente en el mutuo apoyo en beneficio de la educación local.

En el marco de este convenio, la municipalidad de Margos ha contratado a un personal de limpieza para la IE n.° 32100 de Chacras y otro para la IE n.° 160 de Cochas. Asimismo, la IE n.° 051 de Margos se ha beneficiado con la contratación de un docente, mientras que la IE n.° 32029 “José María Arguedas” de Colpashpampa ha sido dotada de un auxiliar de educación.

La municipalidad asume el pago de las labores del personal contratado desde el mes de marzo, con una inversión total de S/ 33,000.00, demostrando su compromiso con la mejora de la calidad educativa en el distrito.