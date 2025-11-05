Duro golpe al meretricio clandestino dentro de la ciudad de Huánuco

Agentes de la Comisaría de Panao, detuvieron a una mujer y un varón tras conocerse que fueron ellos los que bajaron de un vehículo a Prisilio Eliseo Domínguez Espinoza y lo dejaron en el pasadizo del hotel donde se hospedaban. El establecimiento está ubicado en el jirón Lima 638 de Panao, capital de la provincia de Pachitea.

HALLAZGO

Prisilio fue encontrado la madrugada del lunes en el pasadizo del hotel Ocaso donde los tres estaban hospedados desde el día anterior. La policía de Panao al enterarse de este hecho por el personal del Serenazgo, llegaron al hotel donde encontraron a la víctima en posición decúbito ventral.

Tras el levantamiento del cadáver por el fiscal Guido Quiroz Cruz, la médico legista Melissa Hinostroza y efectivos policiales el cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue para la necropsia que determinará las causas de su muerte.

¿LO GOLPEARON?

Al describir las lesiones que podría presentar el cuerpo, la médico legista señaló que el fallecido presentaba desviación del tabique nasal el cual presentaba sangrado.

Los efectivos pidieron a la encargada del hotel mostrar las imágenes de las cámaras y al visualizarlas vieron que otros dos huéspedes eran quienes lo bajaron de un carro.

Los agentes encontraron a Erlinda Poma Cárdenas en una de las habitaciones del segundo piso y cuando le preguntaron por Prisilio dijo que era su conviviente quien la noche anterior, domingo, estuvo libando con Hugo Sotil Santillán Espinoza.

Para esclarecer lo sucedido, los policías detuvieron a Erlinda y Hugo y los trasladaron a la comisaría de Panao para las diligencias correspondientes conforme corresponde a ley.