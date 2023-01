Huánuco, la ciudad del mejor clima del mundo, desde hace más de 15 años tiene al parque automotor colapsado con la presencia de más de 100 mil vehículos que circulan en las calles, convirtiéndose en un caos vehicular, en contaminación sonora y el estrés para quienes viajan a diario para trasladarse a sus centros de labores y domicilios.





reto. Frente a esta problemática, una de las tareas que debe cumplir la gestión de Antonio Jara Gallardo, es dar solución a este álgido y sensible caso. Uno de los planteamientos que proponen es hacer prevalecer el principio de autoridad, además que los transportistas y transeúntes tengan conocimientos sobre la educación vial.

“El principio de autoridad se basa desde los alcaldes, en los dos periodos municipales que han pasado, se ha propuesto varias reformas una de ellos fue de eliminar los paraderos de transportes de rutas, pero se han quedado a nivel del perfil. Pasa a veces cuando aplicas las reformas los transportistas se van a los paros y huelgas”, refirió el gerente de Transportes, Teófilo Loarte Alvarado, quien esta en dicho cargo desde la gestión pasada.

Tras indicar que en Huánuco no existe una cultura vial donde solo llega al 2% de la población, lo cual es importante para que se respeten las normas y señalizaciones como los espacios rígidos que están pintados de amarillos.

Según Loarte Alvarado, la gerencia de transporte al año interna entre 2 mil a 3 vehículos infractores al depósito municipal. “Cuando el funcionario es drástico eres malo y abusivo, pero cuando eres bueno hacen de las suyas”, dijo.

Mientras que uno de los dirigentes de un grupo de transportistas de Huánuco, Evaristo Bueno Tafur, señala que no existen reglas o normas claras, para que los inspectores controlen adecuadamente tanto a los transportistas formales, informales, y de uso particular “Hay calles que no deben de estacionarse, pero vemos a motos y carros estacionadas generando el caos vehicular.

Es un problema de nunca acabar, como representantes de los transportistas nosotros esperamos que él alcalde (Antonio Jara) dé una solución, sin que perjudique a los transportistas. Nos gustaría que la Municipalidad Provincial de Huánuco nos oriente más en buen trato en valores y aportar, para dar solución al caos vehicular”, manifestó.

Demandó que los paraderos formales e informales de los transportistas de las diferentes rutas y la falta de terminales terrestres suman al desorden vehicular. “En estos últimos años los accidentes de tránsito son reportados constantemente en las vías centrales y calles de la ciudad. Existen 85 calles de la ciudad señaladas como rígidas en esta gestión esperan reducir por lo menos a 38 zonas rígidas” dijo .

Comercio informal abunda

El comercio informal por las inmediaciones de los mercados de la ciudad, también está generando el congestionamiento y caos vehicular, ante ello el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, quien además afirma que falta decisión política de las autoridades, “Huánuco continúa sin contar con un adecuado terminal terrestre para descongestionar las pistas y dar solución al caos vehicular, esperamos que en la gestión del alcalde Antonio Jara se pueda ordenar el parque automotor” aseveró.