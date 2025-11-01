Huánuco: defensor del Pueblo insta a las autoridades poner fin a los enfrentamientos

El colegio particular San Agustín se consagró campeón distrital en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025, alzando la copa en la categoría A de fútbol. El equipo, conformado por talentosos estudiantes de nivel primaria, demostró disciplina, trabajo en equipo y un alto nivel competitivo durante el torneo.

Más allá del campo deportivo, los integrantes del equipo destacan también por su excelencia académica. La institución educativa San Agustín promueve una formación integral, que fomenta tanto el desarrollo intelectual como físico y emocional de sus estudiantes. “Nuestros alumnos no solo son buenos deportistas, también son líderes en el aula”, destacó el director del colegio Frank Ramos Chaupis.

LOGROS

Los jóvenes campeones acumulan importantes logros académicos. Algunos de ellos obtuvieron el primer lugar en el Concurso Nacional de Física OCAFI 2025 y representaron al país en las Olimpiadas Internacionales de Física realizadas en Rusia en junio de este año, por invitación de la Federación Rusa de Ciencias.

Asimismo, varios estudiantes del San Agustín clasificaron a la etapa nacional de la Olimpiada de Biología, promovida por la Universidad Ricardo Palma, y a la etapa nacional de la Olimpiada de Química 2025, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

HAY COMPROMISO

Estos logros reflejan el compromiso de la comunidad educativa con la excelencia académica y deportiva, pilares que consolidan al San Agustín como una de las instituciones más destacadas de la región.

“El deporte y la ciencia caminan de la mano en nuestro colegio. Nuestros estudiantes aprenden que el esfuerzo, la constancia y la pasión son la clave del éxito en cualquier campo”, expresó Ramos Chaupis.