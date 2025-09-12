Huánuco: rechazan intervención de fierro y cemento en espacio de biodiversidad

Un grupo de ciudadano y dirigentes de diversos centros poblados del distrito de Yuyapichis que pertenece a la lejana provincia de Puerto Inca, llegaron hasta la puerta del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), para exigir el cumplimiento de las demandas ofrecidas por el gobernador Antonio Pulgar durante su campaña política.

Con carteles en mano los pobladores de Camote, San Juan de Pachitea y otros que pertenecen al distrito de Yuyapichis, reclamaron al gobernador la pronta a tención a sus demandas como electrificación, trochas carrozables, puentes que se están cayendo a pedazos hasta un premio que ganaron el 2024 en un concurso de danzas pidieron los indignados pobladores.

“El año 2024 en un concurso de danzas, ocupamos un segundo puesto nos ofrecieron un premio de 700 mil soles, ante ello el gobernador Pulgar se comprometió en darnos 300 mil soles más para llegar a un millón para la construcción de un estadio. Hasta ahora no hay nada”, manifestó uno de los dirigentes del poblado de Camote.

“Basta de tantas mentiras, estamos aquí para exigir la atención para nuestras carreteras, para que nuestros niños puedan trasladarse dignamente a sus escuelas, no es posible que solo hasta las 6 de la tarde tenemos luz eléctrica, luego quedamos sin luz. El gobernador firma un convenio y en la práctica no hay nada”, expresó Marlón Reátegui, dirigente de los jóvenes en Yuyapichis.