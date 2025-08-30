Huánuco: periodista agredida es amedrentada con carta notarial por allegada del gobernador

Siete estudiantes del Colegio San Agustín de Huánuco demuestran su excelencia académica al clasificar a las semifinales del popular concurso televisivo “Que gane el mejor”, transmitido por TV Perú.

La competencia, conocida por su rigurosidad y por evaluar los conocimientos de los estudiantes en diversas áreas, vio al equipo huanuqueño destacarse desde el inicio, superando con solvencia cada una de las rondas.

DESTACAN EN CONOCIMIENTOS

“El desempeño de los estudiantes fue especialmente notable en las áreas de matemáticas y ciencias sociales, donde su agilidad mental y dominio de los contenidos fueron evidentes”, refiere el director de la IEP San Agustín Frank Ramos Chaupis.

El programa, que ha captado la atención del público por su formato educativo y entretenido, celebró la victoria del equipo mostró la satisfacción de los estudiantes y el orgullo de su comunidad educativa con una ovación. La transmisión de TV Perú

“Este triunfo no solo representa un reconocimiento a su talento individual, sino también al compromiso y la calidad de la formación que reciben en la institución educativa”, sostiene Ramos.

Ahora con un lugar asegurado en las semifinales, el colegio San Agustín se prepara para un nuevo desafío. La siguiente etapa del concurso promete ser aún más exigente, enfrentando a los mejores colegios del país. Sin embargo, con el nivel de preparación demostrado hasta el momento, las expectativas son altas.

La comunidad educativa esperan el respaldo de la población huanuqueña a través