Huánuco: detienen a requisitoriado por hurto agravado

El distrito de Churubamba se prepara para vivir una de las celebraciones más importantes de la Semana Santa en la región Huánuco, con la expectativa de recibir a más de 50 mil visitantes durante el desarrollo del tradicional Vía Crucis de extremo realismo.

Las actividades se llevarán a cabo del 29 de marzo al 5 de abril, siendo el día central el viernes 3 de abril, fecha en la que se escenificará la pasión de Cristo con la participación de más de 200 actores locales. La representación principal estará a cargo del actor Antonio Robles Jara, quien interpreta a Jesucristo desde el año 2005.

El alcalde del distrito, William Romero Gobea, informó que el presupuesto destinado para la organización de la festividad oscila entre 60 mil y 80 mil soles, monto que también permitirá realizar mejoras en las vías de acceso a sectores como Taruca, Cascay y Yuncán, facilitando el desplazamiento de visitantes y participantes.

ALTO GRADO DE REALISMO

Uno de los principales atractivos de esta escenificación es su alto nivel de realismo. Según los organizadores, cada año el actor principal introduce elementos innovadores que intensifican la puesta en escena, incluyendo escenas con efectos reales que buscan generar mayor impacto entre los asistentes.

Asimismo, se vienen realizando trabajos de limpieza de calles, acondicionamiento de espacios públicos, alquiler de equipos y preparación de alimentos para el elenco, como parte de la logística necesaria para el desarrollo del evento.

Las autoridades destacaron que esta festividad no solo tiene un valor religioso y cultural, sino también un importante impacto económico en la zona, ya que dinamiza el comercio local. Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía típica del distrito, especialmente platos a base de trucha, uno de los productos emblemáticos de Churubamba.

Con el respaldo de las autoridades y la participación activa de la población, Churubamba busca consolidarse como uno de los principales destinos de turismo religioso en la región durante la Semana Santa.