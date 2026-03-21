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El personal del Área de Requisitorias de la Policía Judicial (Arepoljud) de la Policía Nacional del Perú en la región Huánuco ejecutó el operativo denominado “Control de Identidad 2026”, desarrollado en diversas arterias de la ciudad con el objetivo de ubicar y capturar a personas requisitoriadas por la justicia.

Durante la intervención, los agentes identificaron a un ciudadano de sexo masculino que presentó el DNI n.° 42711488, correspondiente a Tochin David Salvador Puente, de 41 años. Tras la verificación en el sistema ESINPOL, se confirmó que contaba con una requisitoria vigente, es decir, una orden de captura, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

La orden fue emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco mediante el Oficio n.° 1014-2021, de fecha 11 de marzo de 2026, en el marco del Expediente n.° 1014-2021.