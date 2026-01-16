La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el riesgo que podría generar la interrupción del tratamiento médico de las personas privadas de libertad que requieren insulina en el establecimiento penitenciario de Huánuco, por lo que sostuvo una reunión de coordinación con la responsable del área de salud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de conocer la situación actual del abastecimiento de este medicamento.

Durante la reunión, informó que el Ministerio de Salud (Minsa) realizará la distribución de un lote de insulina no inmovilizada a la red de salud correspondiente, desde donde será recogida para su ingreso al tópico del establecimiento penitenciario.

La medida permitirá garantizar la continuidad del tratamiento de 16 internos insulinodependientes, cuya relación fue facilitada a la Defensoría del Pueblo para el seguimiento respectivo.

Asimismo, indicaron que en los programas de atención en tuberculosis (TB), VIH, salud mental e hipertensión arterial no se registran inconvenientes en el suministro de medicamentos ni en la atención de los pacientes.

En cuanto a los internos asegurados en EsSalud, se informó que se vienen realizando coordinaciones con el Centro de Atención Primaria (CAP) Pillco Marca, con la finalidad de asegurar una atención oportuna y adecuada.

La Defensoría del Pueblo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en condiciones de igualdad y sin discriminación, asegurando el acceso continuo y oportuno a los servicios médicos y a los tratamientos indispensables para la preservación de su vida e integridad.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo en Huánuco informó que continuará realizando el seguimiento de este caso, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades competentes y prevenir la vulneración de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.