El suboficial de la Policía Nacional del Perú Erick Malpartida Madueño, integrante del área antidrogas, falleció la noche del lunes 5 de enero en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde permanecía internado desde la tarde del 2 de enero, luego de sufrir un desvanecimiento que, según las primeras informaciones, habría sido producto de una hemorragia cerebral.

De acuerdo con la denuncia realizada por sus familiares a través de redes sociales, el médico de turno del área de emergencia habría minimizado los síntomas del suboficial y no le habría brindado la atención inmediata que su estado requería.

Asimismo, señalaron que transcurrieron varias horas antes de que un neurocirujano lo evaluara, confirmara la gravedad del cuadro clínico y ordenara su internamiento en la unidad de cuidados intensivos. Pese a ello, el estado de salud del efectivo policial continuó deteriorándose con el paso de las horas y los días.

Finalmente, alrededor de las 8:00 p. m. del lunes, el suboficial Malpartida Madueño falleció, hecho que causó profunda conmoción entre sus familiares, amigos y colegas, quienes se congregaron en el nosocomio tras conocerse la lamentable noticia.

Ante lo ocurrido, los familiares del efectivo policial exigen a las autoridades competentes una investigación exhaustiva para determinar si existió negligencia médica en la atención brindada y establecer las responsabilidades correspondientes.