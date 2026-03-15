En conmemoración de los 54 años de la histórica clasificación al fútbol profesional, los exjugadores del León de Huánuco se reunieron el último jueves en un almuerzo de camaradería realizado en el Club Lawn Tennis, donde recordaron la gesta deportiva que marcó un hito en la historia del fútbol huanuqueño.

El encuentro evocó la hazaña lograda el 12 de marzo de 1972, cuando el equipo crema consiguió el subcampeonato de la Copa Perú 1972, resultado que le permitió acceder por primera vez al fútbol profesional del país. Aquella campaña fue protagonizada por un grupo de futbolistas que, con entrega y coraje, lograron llevar al club a lo más alto del balompié nacional, llenando de orgullo a toda la región.

ILUSIÓN COLECTIVA

Durante el evento, los exjugadores recordaron que en aquella época no solo defendían una camiseta, sino que representaban la ilusión de todo un pueblo que acompañaba al equipo en cada partido y celebraba cada triunfo como propio.

Uno de los momentos más emotivos de la reunión fue la entrega de un cuadro recordatorio a Esteban Pabletich, que contiene la fotografía de cada uno de los integrantes de aquel legendario plantel. Asimismo, los exfutbolistas le hicieron entrega de la camiseta que simboliza aquella histórica campaña.

En reciprocidad, Pabletich rindió un homenaje especial a los integrantes de esa generación dorada, entregándoles simbólicamente un trofeo artístico de chimpunera como reconocimiento a su esfuerzo y al legado que dejaron en el deporte huanuqueño.

ANÉCDOTAS

Durante la jornada también se recordó una anécdota entrañable: en aquellos años gloriosos, Esteban Pabletich acompañaba al equipo como mascota del club, gracias al compromiso de su padre, Aldo Pavletich, quien fue un importante colaborador y presidente del León de Huánuco.

Pabletich destacó la importancia de preservar la esencia del club y sostuvo que la institución debe mantenerse al margen de intereses políticos o personales. “El club nunca debió politizarse. Cuando el deporte se mezcla con la política, los resultados terminan siendo negativos”, manifestó, señalando que esa situación habría contribuido a la actual crisis económica y deportiva que atraviesa la institución.

Finalmente, las viejas glorias del León expresaron su respaldo a Pabletich, resaltando su calidad humana y recordando con respeto la labor que su padre realizó en favor del crecimiento del club.

A la reunión asistieron José Delgado, Moisés Fano, Máximo Falla, Mardonio Beraún, Carlos Chávez, Ronel Zanabria, Matiguel Sinti, Adolfo Valdivia, Darwin Bravo e invitados especiales, como la esposa de Carlos Souquón y la esposa de don Ernesto Portugal quien mandó oficiar la misa.