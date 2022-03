Yuly Lorena Ardila Romero, denunció públicamente ayer a su expareja sentimental, Jesús Manuel Mori Vara, con quien tiene un hijo de 16 años y desde hace cuatro años incumple con el depósito de pensión de alimentos que por ley le corresponde.

médico. Manifestó que Jesús Mori trabaja en el área de Medicina Legal del Ministerio Público de Huánuco, ubicado en el jirón 2 de Mayo cuadra 13 de la ciudad capital del departamento.

La madre de familia que también tiene la nacionalidad colombiana, cuya casa donde habita está en Bogotá dijo: “Estuve un mes en Perú-Huánuco, hoy me voy desilusionada, me voy triste como es posible que no haya justicia para los niños menores de edad y tampoco para las mujeres, me siento vulnerada” .

Manifestó que la deuda por alimentos de cuatro años es de 70 mil soles y adicionalmente por separación de bienes tras el divorcio otros 70 mil soles ( por la casa del jirón San Martín N° 1315),.

No asistió a la audiencia

Ardila Romero sostuvo que el viernes pasado hubo audiencia para ver el tema, el cual fue convocado por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, pero Mori Vara no asistió, por intermedio de su abogado dijo que no acudió porque en el Ministerio Público no le dieron permiso. Además, el abogado habría dicho en la audiencia que su defendido en los primos años ha depositado la pensión en la cuenta de su expareja, pero se le había extraviado los vouchers y, en los últimos años no cumplió por la responsabilidad de tener una hija con su nueva pareja.