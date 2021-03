Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, criticó el viaje que hizo su expareja con Sebastián Lizarzaburu, pues publicó en sus redes sociales su punto de vista respecto al periplo en Ica.

Como se sabe, en la víspera, San Martín y Sebastián Lizarzaburu compartieron imágenes del viaje que hicieron con su pequeña, así como con la hija menor de Andrea, fruto de su relación con Juan Víctor.

“Ahora sí nos vamos de viaje”, indicó Lizarzaburu en un video junto a su hija. Asimismo, compartió una imagen de su pequeña y la hija menor de Andrea.

Según el portal de Instarándula, Juan Víctor Sánchez habría posteado un mensaje luego que Sebastián Lizarzaburu publicó un video de su hija Maia y la pequeña Lara.

“Si de corazón no te salen las cosas. Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, señala en su publicación Juan Víctor.

(Imagen: Instarándula)

