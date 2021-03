A pesar que Toño Centella fue ‘ampayado’ días atrás con su aún esposa en plena reconciliación en un hostal del distrito de Comas, su pareja Johana Rodríguez negó que haya retomado su relación con el cantante.

Ello a pesar que el mismo Toño Centella confirmó que retomó su relación con Johana Rodríguez. No obstante, ella descartó en sus redes sociales que haya vuelto con su esposo; e incluso refirió que no tiene pensado regresar con su ex.

En el programa de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina le dijo al artista que no sea masoquista. “Hay que ser bastante masoquista, para que cuando una mujer te está negando en todos los idiomas públicamente, pese a que todos nos damos cuenta de que ahí hay algo, pues ella lo niega”, dijo la periodista.

Y es que en sus redes sociales, la esposa de Toño Centella respondió a sus seguidores que le preguntaron sobre su reconciliación con el cantante de chicha, pero ella lo negó.

“Para nada, solo llevamos una muy buena relación, quizás muchos no lo vean así; pero es cierto nos llevamos muy bien”, aseveró.

“A mí nadie me ampayó, eso dicen pero no fue así, esa es la versión de ellos. Yo no soy una persona mediática para estar saliendo en televisión, dando explicaciones y tampoco tengo porque hablar de mi vida a nadie. Que la gente piense lo que quiera ”, agregó Johana Rodríguez.

“Ampay” a Toño Centella

Sin embargo, días atrás, el cantante Toño Centella había decidido confirmar que retomó su relación con su pareja Johana Rodríguez y hasta le dedicó una canción a Magaly Medina.

En un video que publicó en sus redes sociales, se escucha al cumbiambero interpretando un tema que hace referencia a su reconciliación y a su ‘ampay’ que le hizo el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Aquel hotel donde me ampayaron, en las paredes se quedó nuestros rostros de amor (...) Porque ella ya volvió, brindaremos con cerveza por la reconciliación”, dice parte de la letra que compuso Toño Centella para recordar el día de su ‘ampay’.

