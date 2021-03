Magaly Medina se pronunció tras las declaraciones que realizó Toño Centella, quien dijo que la conductora era una “mala persona” debido a que comenta siempre sobre la pérdida de su peso tras la operación de manga gástrica a la que se sometió.

Las palabras del cantante hicieron que la popular ‘Urraca’ asegurara que sus comentarios tienen relación con la preocupación por la salud del cantante y no por molestarlo, ni mucho menos atacarlo.

“Nos preocupamos por ti Toño, porque te vemos desmejorado. Te has sometido a una operación de manga gástrica que no es cualquier operación. Has tenido covid, estás trasnochando, te vemos siempre bebiendo... Entonces si una persona no se cuida, pues lo más probable es que le venga alguna complicación”, dijo la presentadora.

Previamente, Centella se refirió con duras palabras a Magaly Medina, luego de que la conductora difundiera un video en el que se lo ve asistir a un evento privado a cantar pese a las restricciones por la COVID-19.

“Se está ensañando conmigo y me hace cargamontón porque sus ‘urracos’ me llaman para ir a su programa, pero no pienso seguirles el juego y los he bloqueado a todos. De venganza me saca cualquier cosa (en el programa), habiendo tantos artistas y ‘privaditos’ por todos lados, solo habla de mí”, aseguró.