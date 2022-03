Un escolar saltó de un mototaxi en pleno movimiento tras escapar de las garras de sus captores, en pleno centro de la ciudad de Huánuco. El acontecimiento fue registrado por cámaras de vigilancia la mañana del martes 23 de marzo.

Como consecuencia de ello, el menor, a quien protegeremos su identidad se encuentra delicado de salud y postrado en la cama de un hospital tras sufrir severo golpe en la cabeza.

Aún convaleciente el estudiante de la Institución Educativa San Agustín, narró ante las autoridades su desagradable experiencia luego que, aquella mañana saliera de domicilio con dirección a su colegio. De acuerdo a su testimonio, el adolescente a bordó un trimóvil Bajaj de color rojo y blanco, en el Jr. Seichi Izumi, pero el trayecto el conductor del vehículo decide enrumbar otro camino sospechosamente.

Al notar el intempestivo cambio de ruta, la víctima encara al chofer, pero este emprende a toda marcha sin escuchar los reclamos del pasajero. No obstante, entre la intersección de los jirones Sarita Colonia y Augusto Figueredo, el escolar se arma de valor y decide tirarse del vehículo pese a la excesiva velocidad.

Mal herido y tendido boca arriba, el adolescente se quejaba de los golpes que soportó su cuerpo tras la dura caída. En minutos una decena de transeúntes y transportistas que circulaban por la zona, acudieron a su rescate. Sin embargo, no lograron detener al maquiavélico mototaxista.

“A mi primo lo intentaron secuestrar, no sabemos los motivos, al parecer para violarlo o robarle . Según nos cuenta, él intentó decirle varias veces al chofer del trimóvil ¡detente! ¡detente! por aquí no es mi colegio, pero el chofer acelera y no lo deja bajar. Su padre es policía y no tiene problemas con nadie”, comentó Génesis Pérez, prima de la víctima.