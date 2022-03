Una nueva tragedia tiñe de sangre la vía en la ruta Huánuco a Tingo María. Tres personas perdieron la vida luego de un violento choque entre automóvil y un pesado tráiler.

El impacto mortal sucedió ayer, cerca de las 4:30 a.m. en la zona conocida como el Baden, en el distrito de Mariano Dámaso Beraún. El automóvil de la empresa Ettur 6, de placa BTD-287 se estrelló contra el camión de placa BFN-883, luego de intentar esquivar la caída de rocas sobre la carretera a la selva .

“Testigos comentaron que el chofer del auto Welintong Gilbert Ordoñez Pimentel (22) en su intento por esquivar unas piedras que caían sobre la pista en ese momento, invadió el carril contrario encontrándose con la pesada unidad que bajaba de la selva a Huánuco. Al parecer del chofer del camión no bajo las luces altas ni atinó a disminuir la velocidad, y la colisión fue inevitable ”, sostuvo un agente policial.

Profesor y danzante entre las víctimas mortales

Las personas que perdieron la vista fueron identificadas como Franklin Vicente Vásquez Revolledo (37), Miki Hans Vilca Garay (28) y Geovanni Arturo Cavalíe (49); en tanto el chofer del automóvil se debate entre la vida y la muerte en el Hospital de Contingencia de Tingo María.

De Vásquez Revolledo se informó que integraba la asociación cultural Huánuco Canta y Baila. “Nuestra familia HCB se encuentra con el corazón partido... nos dejas amigo Manchis como te decíamos... y no hay manera de entender que no te veremos bailar y contar con tu presencia como siempre... te vamos a extrañar y no sabes cuanto duele tu partida”, posteó la asociación en su Facebook. En tanto, Geovanni Arturo Cavalíe , era docente de Educación Física del colegio Andrés Avelino Cáceres de Aucayavu.

Al cierre de esta nota, se determinó que el camión BFN-883, es de propiedad de la empresa de Transportes Eusmara S.A.C.

