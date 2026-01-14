La cultura huanuqueña traspasa fronteras. Amarilis realizó el IV Festival de los Negritos “Amarilis para el Mundo 2026”, un evento que no solo late en el corazón del pueblo, sino que proyecta a Huánuco y al Perú en la vitrina internacional. La presencia de embajadores de Alemania, México y El Salvador, así como de diputados, presidentes de organizaciones internacionales, productores de televisión y representantes de la cooperación extranjera, marcó un hito en la promoción cultural de la región.

La Plaza Mayor de Amarilis se vistió de gala y devoción la tarde del sábado 11 de enero, cuando miles de vecinos y visitantes se congregaron para vivir la gran víspera del festival, en un ambiente cargado de arte, fe y orgullo local. La jornada incluyó una destacada exhibición gastronómica y artesanal, resaltando el tradicional Festival de la “Tanta Wawa”, que permitió revalorar sabores y costumbres ancestrales.

El alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, subrayó que este evento simboliza el nuevo rostro del distrito: un Amarilis que apuesta por su identidad y se abre al mundo sin perder sus raíces. “Amarilis se pone de pie frente al mundo con su identidad, su cultura y su gente. Este festival demuestra que, cuando trabajamos con fe y visión, nuestras tradiciones pueden convertirse en una ventana de desarrollo, turismo y orgullo nacional”, expresó durante la inauguración.

Las actividades continuaron el lunes 12 de enero, con un Conversatorio Internacional en el Gran Hotel Huánuco, donde se abordarán temas relacionados con la diplomacia cultural y la promoción del patrimonio. Posteriormente, realizaron la gran presentación de más de 30 cofradías de Huánuco y Amarilis en la Plaza Mayor.

Entre las protagonistas del festival, Elisabeth Barrueta, presidenta de la cofradía de negritos Niño Jesús “Cultural Tarapacá”, expresó su emoción por el alcance del evento. “Es una bendición que nuestra danza haya llegado tan lejos. Hoy el mundo ve a Amarilis, ve a Huánuco y ve al Perú a través del arte y la fe. Agradecemos al alcalde Roger Hidalgo por creer en nuestra cultura y apostar por ella con una visión internacional”, manifestó.

El IV Festival de los Negritos “Amarilis para el Mundo 2026” no solo celebra la devoción al Niño Jesús, sino que se consolida como un motor de identidad, turismo y desarrollo económico, posicionando a Amarilis como el corazón cultural del centro del país.

Con esta gestión, Amarilis y Huánuco afianzan una visión internacional, abriendo sus puertas al mundo y demostrando que las raíces son el mejor embajador que puede tener el Perú. Los Negritos no solo bailan por devoción; bailan por la historia, la cultura y el mundo.