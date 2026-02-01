Los poblados del distrito de Churubamba se alistan para celebrar a lo grande la tradicional e histórica fiesta de carnaval “Tinkuy”, conocida también como la guerra de las naranjas, evento que se desarrolla exclusivamente en las localidades de Tambogán y Utao, y que este año espera recibir a más de 15 mil visitantes.

Todo va quedando listo para esta singular celebración, en la que dos bandos que representan a peruanos y españoles se enfrentan simbólicamente lanzándose naranjas, duraznos, papayitas silvestres y tunos, utilizadas como proyectiles, en una representación cargada de historia, identidad y tradición cultural.

LUCHA CONTRA EL DOMINIO ESPAÑOL

El alcalde del distrito de Churubamba, William Romero explicó que esta festividad tiene un importante antecedente histórico, vinculado a la lucha contra el dominio español. Señaló que Huánuco fue el segundo departamento del país en levantarse contra el régimen colonial.

“Un 22 de febrero de 1812, comuneros de Tambogán y Utao, junto a otros grupos de indígenas del interior del departamento, fueron convocados para el levantamiento contra los realistas, hecho que tuvo lugar en el puente de Huayopampa”, comentó la autoridad edil.

PUEBLOS CONVERTIDOS EN REFUGIO

Tras los enfrentamientos, los testimonios históricos indican que los sobrevivientes retornaron a sus localidades de origen, Tambogán y Utao, haciendo su entrada triunfal durante el martes de carnaval y sumándose a las celebraciones populares. Desde entonces, esta representación fue establecida como una tradición anual, reemplazando las piedras por naranjas como símbolo de reconciliación y festividad.

Churubamba es uno de los distritos de la región Huánuco, ubicado al noreste de la ciudad, en la margen izquierda del río Huallaga, a 431 kilómetros de Lima.

PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA

Las actividades del carnaval se inician el 6 de febrero en la plaza de Churubamba con una misa a las 9:00 a. m. en la parroquia Santa Cruz de Churubamba. Posteriormente realizan la recepción de las delegaciones de Tambogán y Utao, así como de las autoridades visitantes, seguida de un colorido corso alegórico y pasacalle.

Entre las 2:00 y 3:00 de la tarde llevan a cabo una romería al cementerio de Churubamba, tras lo cual dan inicio a la tradicional guerra de las naranjas “Tinkuy”. Luego continúan actividades como la cartanakuy y la negociación para la liberación de los “presos”. También se desarrolla el Querochutay (jalado de la soga entre ambas delegaciones) y, finalmente, el Yurakuchuy o cortamonte, seguido de una gran fiesta popular.

DESDE TEMPRANO

En los poblados de Tambogán y Utao, el 17 de febrero realizan el Tinkuy desde las 6:00 de la mañana, con la visita a las autoridades y mayordomos por parte de la comparsa, que recorre las calles al ritmo de la tinya, cascabeles, arpa y violín, acompañados por las melodiosas voces de mujeres que interpretan chimayches y harawis.

Durante toda la jornada, pobladores y visitantes bailan y comparten aguardiente, mientras se preparan los “proyectiles”, que consisten en frutas como naranjas, duraznos, tunos, tomates y papayitas silvestres, ensartadas en hilos o rafias para ser utilizadas durante el Tinkuy, palabra que significa encuentro o guerra.

La celebración central del Tinkuy inicia a las 2:00 p. m. en la plaza mayor de cada centro poblado, donde la tradición, la historia y la alegría del carnaval se viven intensamente.