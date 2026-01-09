La jueza del Segundo Juzgado Civil de Huánuco admitió a trámite la demanda de acción de amparo interpuesta por el presidente de la asociación civil Colectivo Ambiental Región Huánuco, Zenón Cielo Malpartida, contra la remodelación de la laguna Viña del Río que pretende ejecutar el Gobierno Regional de Huánuco (GRH).

Mediante resolución de fecha 31 de diciembre de 2025, la magistrada Juana Cercedo Falcón dispuso además correr traslado de la demanda a los demandados: el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo; el gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas; el presidente de la Comisión de Licitación del GRH; y los procuradores públicos de la comuna huanuqueña y Gobierno Regional.

Los demandados tienen un plazo de diez días para contestar la demanda, la cual les fue notificada el reciente martes 6 de enero. Asimismo, la jueza citó a las partes a una audiencia única virtual, programada para el 9 de marzo a las 3:00 p. m., bajo apercibimiento de llevarse a cabo con las partes que se encuentren conectadas.

Proyecto de laguna

El Gobierno Regional anunció el proyecto de remodelación de la laguna Viña del Río, ante ello diversos sectores de la población han expresado su oposición, particularmente el Colectivo Ambiental Región Huánuco no solo ha presentado una contrapropuesta, ha recurrido al Poder Judicial para impedir la ejecución del proyecto, al considerar que tendría un impacto negativo en el medio ambiente.

Mediante una demanda de acción de amparo, el colectivo busca que el Poder Judicial frene la iniciativa, la cual ya se encuentra en marcha. En agosto del año 2025, el Gobierno Regional adjudicó al Consorcio Ejecutor Laguna la buena pro para la ejecución del proyecto de remodelación de La laguna Viña del Río por un monto de S/ 29 762 000.

El consorcio —único postor en el proceso— está conformado por las empresas Ceacatru, Grebo Construcción y Servicios, y la persona natural Emilio Félix Velásquez Vásquez.

Según el contrato suscrito con el Gobierno Regional, el consorcio deberá elaborar el expediente técnico y, posteriormente, ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento de los espacios públicos urbanos en la laguna Viña del Río”.