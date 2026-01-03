Tras tomar conocimiento de la tala de árboles en la Plaza de Armas del centro poblado de Shishmay, ubicado en el distrito de Amarilis, hecho que constituiría una presunta alteración del paisaje urbano, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco dispuso la intervención inmediata.

Según informó el Ministerio Público, la acción se sustenta en el artículo 313 del Código Penal, que tipifica como delito contra el ambiente la alteración del entorno o del paisaje urbano mediante actos como la tala no autorizada de árboles, lo que podría generar responsabilidad penal para los involucrados.

La diligencia de constatación se realizó el mismo día en que se tuvo conocimiento de la notitia criminis, con la participación de personal fiscal y policial especializado. La intervención se efectuó en coordinación con la Municipalidad Distrital de Amarilis y la Administración Técnica Forestal, verificándose la tala aproximada de 43 árboles de la especie aliso, los cuales formaban parte del ornato público.

Durante la intervención se realizó el registro fotográfico y el levantamiento del acta correspondiente, recogiéndose información relevante para la continuidad de las acciones legales conforme a ley.

La Fiscalía Ambiental recordó que el derecho a un ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental, especialmente en zonas urbanas, y precisó que cualquier modificación de áreas verdes debe contar con sustento técnico y autorización legal, no siendo suficientes acuerdos de oportunidad.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa del medio ambiente, las áreas verdes y los espacios públicos, en beneficio de la población.