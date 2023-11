En una inspección inopinada a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Huánuco, se encontró un centro de acopio y refinamiento de aceite quemado cuya producción de aditivos para trimóviles se encuentra en la fase de prueba que estaría vertiendo los restos de aditivos en el río Huallaga.

El fiscal César Gonzales Ramos, fiscal provincial de la FEMA, informó que este hecho está ubicado en la zona de Tingo Pampa que pertenece al distrito de Acomayo, donde hallaron un centro de acopio y refinamiento de aceite quemado, cuya producción de aditivos para trimóviles se encuentra en fase de prueba.

La constatación fue realizada con un equipo multidisciplinario integrado por la Policía, Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), Autoridad Local del Agua (ALA) y el Ministerio Público. El recojo de las muestras de agua se realizó en la faja marginal izquierda del río Huallaga y se recomendó, según actas, a la suspensión de actividades.

“Mientras el establecimiento no mitigue e implemente la mitigación de gases tóxicos, obtenga el estudio y certificación ambiental, adopte planes de contingencia, autorización de derecho de uso de agua y permiso de Produce, sin perjuicio que las instituciones comprometidas realicen monitoreos inopinados con la convocatoria del OEFA”, fueron las recomendaciones del fiscal Gonzales Ramos.

Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por el representante del Ministerio Público, no se constató que exista tuberías conectadas desde el establecimiento hasta el río, por cuanto estas habrían sido retiradas del lugar; tampoco existe algún vertimiento. No obstante, la labor técnica determinará si existen o no restos de sustancias contaminantes.