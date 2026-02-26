Fiscalía pone la mira a restaurantes
Fiscalía pone la mira a restaurantes

La Fiscalía Provincial de Familia de Pachitea ejecutó un operativo inopinado en diversos restaurantes del distrito de Molino, en la provincia de Pachitea, región Huánuco, con el objetivo de prevenir y detectar posibles casos de trabajo forzoso, trata de personas y vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La intervención estuvo encabezada por el fiscal Jhon Jhordan Ponce Nieves y se desarrolló de manera articulada con personal de la Municipalidad Distrital de Molino, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes participaron en la supervisión de las condiciones laborales y administrativas de los establecimientos.

ORIENTAN

Durante el operativo, el representante del Ministerio Público brindó orientación a propietarios y encargados de los locales de comida, exhortándolos a cumplir estrictamente la normativa vigente en caso de contratar a menores de edad. En ese sentido, recordó que deben respetarse los horarios permitidos por ley y contar obligatoriamente con la autorización escrita de los padres o tutores.

Asimismo, las autoridades verificaron la documentación relacionada con el funcionamiento de los establecimientos, así como las condiciones de seguridad y salubridad, con el fin de garantizar espacios adecuados y prevenir cualquier forma de explotación laboral o vulneración de derechos.

El Ministerio Público informó que este tipo de acciones continuará desarrollándose de manera inopinada en distintos puntos de la provincia, como parte de las estrategias de prevención y protección de la población más vulnerable.

