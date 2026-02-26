La Fiscalía Provincial de Familia de Pachitea ejecutó un operativo inopinado en diversos restaurantes del distrito de Molino, en la provincia de Pachitea, región Huánuco, con el objetivo de prevenir y detectar posibles casos de trabajo forzoso, trata de personas y vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La intervención estuvo encabezada por el fiscal Jhon Jhordan Ponce Nieves y se desarrolló de manera articulada con personal de la Municipalidad Distrital de Molino, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes participaron en la supervisión de las condiciones laborales y administrativas de los establecimientos.

ORIENTAN

Durante el operativo, el representante del Ministerio Público brindó orientación a propietarios y encargados de los locales de comida, exhortándolos a cumplir estrictamente la normativa vigente en caso de contratar a menores de edad. En ese sentido, recordó que deben respetarse los horarios permitidos por ley y contar obligatoriamente con la autorización escrita de los padres o tutores.

Asimismo, las autoridades verificaron la documentación relacionada con el funcionamiento de los establecimientos, así como las condiciones de seguridad y salubridad, con el fin de garantizar espacios adecuados y prevenir cualquier forma de explotación laboral o vulneración de derechos.

El Ministerio Público informó que este tipo de acciones continuará desarrollándose de manera inopinada en distintos puntos de la provincia, como parte de las estrategias de prevención y protección de la población más vulnerable.