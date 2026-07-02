Desarticulan banda criminal “La Nueva Era” y detiene a dos sospechosos por tentativa de hurto

El Ministerio Público sostiene que existen graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal y una posible condena superior a los 15 años de prisión contra José Amancio Santiago Reyes (39), investigado por la muerte de su cuñado ocurrida en enero de este año.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco un requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Amancio Santiago (39), investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por ferocidad, en agravio de su cuñado, César Herrera (43).

CRIMEN EN ENERO

El crimen ocurrió el pasado 28 de enero en la localidad de Antil, jurisdicción del distrito de San Pedro de Chaulán, donde, según la investigación fiscal, el imputado habría disparado contra la víctima tras una discusión familiar, ocasionándole la muerte. El fallecido era hermano de la conviviente del investigado.

El fiscal provincial Miguel Ángel Malpartida Mendoza, a cargo del caso, informó que el requerimiento de prisión preventiva se sustenta en la existencia de elementos de convicción, declaraciones de testigos y el peligro procesal. Asimismo, señaló que, de acreditarse la responsabilidad penal del investigado, la pena podría ser no menor de 15 años de privación de la libertad.

DETENIDO

Amancio Santiago permanece detenido luego de ser ubicado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco en el distrito de Yarumayo durante el último fin de semana. La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial obtenida por el Ministerio Público.

Durante la intervención policial, los efectivos encontraron un arma de fuego en el interior del vehículo en el que se desplazaba el investigado. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes mientras el Poder Judicial programa la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.