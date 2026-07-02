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Personal policial de la Sección de Emergencia de Tingo María desarticuló la presunta banda criminal denominada “La Nueva Era” y detuvo a dos personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de tentativa de hurto, en agravio de un ciudadano de 60 años.

La intervención se realizó el último 30 de junio de 2026, luego de que la Policía recibiera el reporte de un presunto hecho delictivo en un inmueble ubicado en el jirón San Alejandro, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado.

LA DENUNCIA

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Rafael E.G.O. (60), quien informó que sorprendió a dos personas dentro de su vivienda. Con el apoyo de vecinos, logró retenerlas hasta la llegada del personal policial.

Los intervenidos fueron identificados como Anthony F.N.M. (20) y el adolescente K.M.T. (17), quienes, según el reporte policial, no pudieron justificar su presencia en el inmueble. Por este motivo, fueron detenidos por su presunta implicancia en el delito de tentativa de hurto.

Tras la intervención, ambos fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Tingo María, donde se continúan desarrollando las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar su presunta responsabilidad, conforme a ley.

Las autoridades informaron que el caso permanece en investigación y que la denominación de la presunta banda criminal responde a la hipótesis policial, la cual será materia de evaluación durante el proceso de investigación.