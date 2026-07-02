Frente a los diversos cuestionamientos, el alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo, advirtió que solicitará el retiro del nombre del gobernador regional, Antonio Pulgar, de los nuevos polideportivos construidos mediante gestiones ante el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), si se determina que dicha denominación no se ajusta a la normativa municipal vigente.

La autoridad edil precisó que los cinco polideportivos ejecutados se encuentran ubicados en el sector 1 de San Luis (El Collao), el paradero 12 de San Luis, María Luisa, Fonavi III y otros sectores del distrito. Asimismo, señaló que no fue invitado a la inauguración de estas obras, salvo al acto realizado en El Collao.

“Si los polideportivos llevan el nombre de Antonio Pulgar, considero que los nombres de calles o de infraestructura pública deben asignarse cuando una persona ha fallecido y no cuando está en vida. Existe una normativa municipal para ello. El nombre no se pone porque a alguien se le antoja. Si es así, lo voy a mandar a retirar”, manifestó.

Hidalgo sostuvo que la denominación de espacios públicos debe ser previamente socializada con la población y responder al reconocimiento de personas distinguidas por su aporte a la sociedad, como escritores, literatos, deportistas o personajes de reconocida trayectoria.

Malestar por la administración de la infraestructura

En otro momento, expresó su preocupación por la administración de los campos deportivos con grass sintético, al señalar que actualmente no existe documentación que sustente quiénes están a cargo de su administración. Según indicó, estas instalaciones estarían siendo utilizadas con fines lucrativos y generarían ingresos aproximados de 16 mil soles mensuales; sin embargo, los espacios deportivos se encuentran en estado de abandono.

Hidalgo Panduro afirmó que, durante la inauguración del polideportivo de El Collao, un grupo de personas intentó que firmara un acta para entregarles la administración de la infraestructura, pese a que, según dijo, no representaban al sector beneficiado.

“La administración se otorgará de acuerdo con la ley, la ordenanza municipal y la directiva correspondiente. No voy a actuar al margen de la normativa”, enfatizó.

Finalmente, Roger Hidalgo consideró que funcionarios cercanos al gobernador regional estarían desorientando la gestión y exhortó a la autoridad regional a llamarles la atención para evitar situaciones que, según afirmó, generan malestar entre la población.