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Efectivos de la Comisaría PNP Tingo María detuvieron a Alfonso A.F.S. (26), por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, en agravio de Ronald M.L.L. (39), durante la ejecución del operativo policial denominado “Bloqueo y Saturación”, realizado el 30 de junio.

Según el parte policial, durante el desarrollo del operativo, los agentes tomaron conocimiento de un presunto hecho delictivo ocurrido en el establecimiento comercial “Tecno Case”, ubicado en el jirón Cayumba n.° 337, en la ciudad de Tingo María.

ABONA EN DOS ARMADAS

Al constituirse en el lugar, los policías se entrevistaron con Ronald M.L.L., quien manifestó que Alfonso A.F.S. le solicitó realizar un depósito por la suma de S/ 952.40, monto que fue abonado en dos operaciones: una de S/ 500.00 y otra de S/ 452.40, a nombre de Erick D.

Sin embargo, al exigirle la entrega del dinero en efectivo para cubrir el monto depositado, el intervenido manifestó que no contaba con dicho importe y pidió que se le concediera más tiempo, sin cumplir con el pago correspondiente.

Ante la presunta flagrancia delictiva, el personal policial procedió a la detención de Alfonso A.F.S. por la presunta comisión del delito de estafa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría PNP Tingo María, donde se vienen realizando las diligencias e investigaciones de acuerdo con lo establecido por la ley.