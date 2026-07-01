Capturan a sujeto con requisitoria vigente por falsificación de documentos en Amarilis

Con gran entusiasmo y una masiva participación de delegaciones deportivas, realizaron la ceremonia de inauguración de la 4.ª Copa Valle del Chinchaysuyo 2026, considerada una de las principales fiestas deportivas de la región. El campeonato se desarrolla en el Estadio Municipal Julio de la Mata Ariza de La Unión, como parte de las actividades conmemorativas por el 156 aniversario de creación política de la provincia de Dos de Mayo.

El evento reunió a cientos de asistentes, autoridades locales y representantes distritales, quienes participaron del inicio oficial de una jornada deportiva que promete reunir a los mejores talentos de la provincia durante el fin de semana.

Premios que buscan transformar el deporte

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el innovador sistema de premiación impulsado por la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, liderada por el alcalde ingeniero Ramiro Pujay Hipolo, que busca ir más allá de los tradicionales trofeos y medallas.

Los campeones de las tres categorías en competencia: Libre, Damas y Máster, recibirán como premio principal la construcción de un campo de grass sintético de 20 metros por 30 metros en sus respectivos distritos.

Fortalecer la infraestructura

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la infraestructura deportiva de la provincia y convertir el esfuerzo de los deportistas en obras permanentes que beneficien a niños, jóvenes y futuras generaciones.

El certamen congrega a representantes deportivos de los nueve distritos de la provincia de Dos de Mayo, quienes competirán en las categorías Máster, Libre y Damas. Al finalizar el campeonato, los ganadores recibirán este reconocimiento con la colocación de la primera piedra del proyecto deportivo en el distrito vencedor.