Presentan acción de amparo para que la justicia evalúe la legalidad del proyecto de la Alameda de la República

Personal policial de la Sección de Operaciones Especiales - Escuadrón Verde de Huánuco logró la captura de un sujeto que contaba con una requisitoria vigente por el presunto delito de falsificación de documentos en general, durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto - 2026”.

La intervención se realizó en la intersección de la avenida Los Laureles con el jirón Los Mirlos, en el distrito de Amarilis, donde los agentes policiales procedieron a identificar a Jacinto F.H. (41).

Al realizar la consulta en el sistema ESINPOL, los efectivos confirmaron que el intervenido registraba una orden de captura vigente por el delito de falsificación de documentos en general, solicitada por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco.

SUS GENERALES DE LEY

Tras conocer el resultado, los agentes informaron al detenido sobre el motivo de su captura y los derechos que le corresponden. Posteriormente, fue trasladado a la Sección de Operaciones Especiales - Escuadrón Verde de Huánuco para continuar con las diligencias respectivas.

Finalmente, culminadas las actuaciones policiales, el intervenido fue puesto a disposición de la Policía Judicial de Huánuco, conforme a los procedimientos establecidos por ley.