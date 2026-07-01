Con el objetivo de que se evalúe si la ejecución de la obra podría afectar derechos constitucionales relacionados con la protección del medio ambiente, la participación ciudadana y la conservación del patrimonio urbano, el Estudio Jurídico Jaramillo & Asociados, conjuntamente con el ciudadano Ramiro Pujay Hipolo, interpuso una Acción de Amparo con medida cautelar ante el Poder Judicial respecto al proyecto de remodelación de la Alameda de la República.

La demanda solicita que el órgano jurisdiccional analice si el proyecto cumple con las garantías y procedimientos exigidos por la Constitución y la normativa vigente antes de continuar con su ejecución. Asimismo, mediante la medida cautelar, buscan preservar la situación actual mientras el Poder Judicial emite un pronunciamiento sobre el fondo del caso, evitando que una eventual afectación resulte irreversible.

POR EL RESPETO DE LA LEGALIDAD

Los promotores de la acción precisaron que esta iniciativa no pretende oponerse al desarrollo de la ciudad ni paralizar las inversiones públicas, sino asegurar que toda intervención en espacios públicos se realice respetando los principios de legalidad, transparencia, sostenibilidad y participación ciudadana.

Sostuvieron que los proyectos de infraestructura urbana deben ejecutarse con pleno cumplimiento de los procedimientos administrativos y ambientales establecidos por la ley, especialmente cuando involucran áreas de valor histórico, paisajístico o ambiental para la población.

Finalmente, el Estudio Jurídico Jaramillo & Asociados reafirmó que el desarrollo de Huánuco debe ir de la mano con el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. En ese sentido, señaló que será el Poder Judicial el encargado de evaluar los argumentos expuestos por las partes y determinar si corresponde otorgar la tutela constitucional solicitada.